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Urla'da denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir'in Urla ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi

Urla'da denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
05 Mart 2021 Cuma 13:52

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hekim Adası'nın batısında özel fiber teknenin kumanda altında olmadığı ve kendi etrafında döndüğü ihbarı üzerine bölgeye bir sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik dalış timinin sevk edildiği belirtildi.

Teknenin yerinin tespitinin ardından 2 kişinin karaya çıktığı, denizde yüzen bir kişinin sağ olarak bota alındığı ifade edilen açıklamada, kurtarılanların 4 kişi olduklarını belirtmeleri üzerine denizde başlatılan arama kurtarma çalışması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Etiketler; #izmir #urla #ölüm #deniz ceset
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