Urla'da dövülmüş olarak bulunan kişi hastanede öldü!

İzmir'in Urla ilçesindeki cami önünde dövülmüş olarak bulunan Türkmenistan uyruklu Gaygysyz Hommanev (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 21 Nisan günü saat 21.00 sıralarında, Urla Kalabak Camii’nin önünde meydana geldi. Dövülmüş bir kişinin cami önünde yerde yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Türkmenistan uyruklu Gaygysyz Hommanev olduğu belirlenen kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Başı ve yüzü ile vücudunun birçok yerine darbe alan Hommanev, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gaygysyz Hommanev'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, Türkmenistan uyruklu 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.