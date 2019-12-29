Urla'da engelliler yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi

Türk Kızılay Urla Şubesinin "Hayata Bağlan" projesi kapsamında düzenlediği yılbaşı etkinliğinde engelliler ve aileleri birlikte eğlendi. 

Urla'da engelliler yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi
29 Aralık 2019 Pazar 19:42

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odasının sosyal tesisi ESOPARK'ta düzenlenen etkinliğe, Urla Kaymakamı Önder Can’ın eşi Uz. Dr. Beray Can, Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan da katıldı. Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, engelliler için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Saltık, Urla Belediyesi Konservatuvarı ile başlattıkları proje kapsamında yeni yılda tiyatro çalışmalarının da başlayacağını bildirdi. Uzm. Dr. Beray Can'a günün anısına engellilerce hazırlanmış bir ceket hediye edildi.


Kaynak: AA
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