Urla'da fabrikadaki kasadan altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Urla ilçesinde zeytinyağı fabrikasındaki kasadan altın hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Urla'da fabrikadaki kasadan altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:28

Polis ekipleri, Sıra Mahallesi Babacan mevkisindeki zeytinyağı fabrikasının kasasında bulunduğu belirtilen 300 Cumhuriyet altınının 5 Ağustos'ta çalınmasıyla ilgili çevredeki 44 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 400 saatlik görüntüyü inceledi. Olay yerinde keşif yapan 5 şüpheli tespit edildi. Urla’da olduğu belirlenen zanlılardan S.K. (45) düzenlenen operasyonla yakalandı. S.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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