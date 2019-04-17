Urla'da ilk meclis toplantısı yapıldı

Urla Belediye Meclisi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra yeni başkan ve yeni meclis üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz başkanlığında toplanan, 20'si Cumhuriyet Halk Partisi, 5'i Cumhur İttifakı olmak üzere 25 kişilik meclis, ilk toplantısında bütün maddeleri oy birliğiyle kabul etti.

Meclis Başkan Vekili, Meclis Katipliği, Komisyon Üyeleri ve Urla Belediyesi'nin temsil edildiği Birlik Üyeleri gibi konuların belirlendiği ilk toplantı, meclis dışından da katılım alarak, yoğun ilgi gördü. Urla Belediyesi birim müdürlerinin de katılım gösterdiği toplantıda Başkan Burak Oğuz "Hepimiz Urla'ya hizmet etmek için buradayız. İnanıyorum ki 5 yıl boyunca sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız. Yeni dönemin ilk meclisindeyiz. Komisyonlara seçilen arkadaşlarıma ve tüm Meclis Üyelerimize başarılar diliyorum. Urlamız için, halkımız için hayırlısı olsun" dedi.

Seçimler yapıldı

Meclis Başkan Vekili: 1. Mustafa Kıpkıp, 2. Seda Öztüre,

Meclis Kâtip Üyeliği: Semiha Arat, Selçuk Balkan,

Plan ve Bütçe Komisyonu: Bülent Köklü, Alpay Sağlıkcıoğlu, Kemal Ocak, Alp Bölükbaşı, Selahattin Küpeli,

İmar Komisyonu: Semiha Arat, Ayşe Açılan, Emel Çaylı, Selçuk Balkan, Barış Bükülmez,

Hukuk Komisyonu: Semiha Arat, Şebnem Özdemir, Yiğit Öz, Muhittin Bayar, Ahmet Olgun Bilici,

Kültür ve Sanat Komisyonu: İsmet Orhan, Yuta Deniz Ulçay, Meltem Bodrumlu, Seda Öztüre, Selahattin Küpeli,

Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Kemal Ocak, Meltem Bodrumlu, Şebnem Özdemir, Semiha Arat, Halit Göndüz,

Sağlık ve Spor Komisyonu: Yiğit Öz, Selami Güneş, Alp Bölükbaşı, Ayşe Açılan, Halit Göndüz,

İnsan Hakları Komisyonu: Ali Yanar, Muhittin Bayar, Fatih Sarı, Şebnem Özdemir, Ömer Tiryaki

Esnaf ve Zanaatkârlar Komisyonu: Alp Bölükbaşı, Yiğit Öz, Şebnem Özdemir, Muhittin Bayar, Ömer Tiryaki,

Tarım, Orman, Su Ürünleri ve Çiftçi Komisyonu: Meltem Bodrumlu, Kemal Ocak, Ali Yanar, Selçuk Balkan, Ömer Tiryaki,

Kent Tarihi ve Turizm Komisyonu: İsmet Orhan, Seda Öztüre, Ali Yanar, Emel Çaylı, Selahattin Küpeli,

Hayvan Haklarını Koruma Komisyonu: Fatih Sarı, Şebnem Özdemir, Yuta Deniz Ulçay, Ali Yanar, Halit Göndüz,

Kent ve Çevre Komisyonu: Ali Yanar, Alpay Sağlıkcıoğlu, Meltem Bodrumlu, İsmet Orhan, Barış Bükülmez,

Ekonomik ve Kültürel Dış İlişkiler Komisyonu: Seda Öztüre, Muhittin Bayar, Kemal Ocak, Bülent Köklü, Ahmet Olgun Bilici,

Bilişim ve Teknoloji Komisyonu: Seda Öztüre, Yiğit Öz, Fatih Sarı, Alpay Sağlıkcıoğlu, Selahattin Küpeli,

Ege Belediyeler Birliği: Mustafa Kıpkıp,

Tarihi Kentler Birliği: Emel Çaylı,

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği: Ali Yanar,

Kıyı Ege Belediyeler Birliği: Yuta Deniz Ulçay, İsmet Orhan, Meltem Bodrumlu,

Yarımada Belediyeler Birliği: Bülent Köklü, Yiğit Öz, Yedek.