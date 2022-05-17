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Urla'da kaçak göçmenler böyle yakalandı!

17 Mayıs 2022 Salı 09:49

İzmir'in Urla açıklarında 85 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri göç rotalarının cazibe merkezine dönüşmemesi için 7 gün 24 saat ortak denetim ve kontroller icra ediyor.
Bu kapsamda 12 Mayıs'ta Urla açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden yelkenli bir teknenin durdurulması sonucu 85 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Soruşturma kapsamında ayrıca 39 düzensiz göçmen de tespit edildi.
Öte yandan 2021'de 848 göç olayında 23 bin 676 düzensiz göçmen, 1 Ocak 2022'den bu yana ise 417 göç olayında 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #göçmen yakalama
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