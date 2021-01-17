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Urla'da korkutan yangın

İzmir'in Urla ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü

Urla'da korkutan yangın
17 Ocak 2021 Pazar 09:55

Yangın, dün akşam saatlerinde Rüstem Mahallesi Sefa Sokak'taki bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, İzmir İtfaiyesi Batı Bölge Amirliği’ne bağlı Narlıdere ve Urla itfaiye gruplarından merdivenli araç ve arazözler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın, kontrol altına alınırken, evin çatısında hasar oluştu. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #urla yangın #urla
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