KAVUNUN FAYDALARI...
KAVUNUN FAYDALARI...
0
TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR
TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR
0
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
0
BAHÇEDE İLK TUR!
BAHÇEDE İLK TUR!
0

Urla'da motosiklet kazası: Bir genç kız hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Dilara Çeke (22) hayatını kaybetti

Urla'da motosiklet kazası: Bir genç kız hayatını kaybetti
06 Temmuz 2021 Salı 10:49

Kaza, dün öğle saatlerinde İzmir- Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre,  Dilara Çeke idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çeke, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dilara Çeke'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Dilara Çeke'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #kaza #ölüm #motosikletli kız kaza
Önceki Haber
Tarlasında ölü olarak bulundu! Tefeci iddiası!
Sonraki Haber
'Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı geldi!
Tarlasında ölü olarak bulundu! Tefeci iddiası!
Tarlasında ölü olarak bulundu! Tefeci iddiası!
0
Oksijen sahasında beton üretilecek!
Oksijen sahasında beton üretilecek!
0
Memur-Sen'den açıklama: Büyüyen ekonomiden pay istiyoruz
Memur-Sen'den açıklama: Büyüyen ekonomiden pay istiyoruz
0
Başkan Soyer: “Gücümüzü birleştirirsek bu gidişi tersine çevirebiliriz”
Başkan Soyer: “Gücümüzü birleştirirsek bu gidişi tersine çevirebiliriz”
0
Faizsin ev satan 29 şirket kapandı. Peki vatandaşlar ne yapacak?
Faizsin ev satan 29 şirket kapandı. Peki vatandaşlar ne yapacak?
0
İzmir'de iki aile kavga etti: 5 kişi yaralandı
İzmir'de iki aile kavga etti: 5 kişi yaralandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.