İZMİR'DE DEPREM!
İZMİR'DE DEPREM!
0
BU FOTOĞRAF KRİZ YARATTI!
BU FOTOĞRAF KRİZ YARATTI!
0
210 GÜNDE 76 ŞEHİR GEZDİ
210 GÜNDE 76 ŞEHİR GEZDİ
0
ESKİ EŞE ŞOK SÖZLER!
ESKİ EŞE ŞOK SÖZLER!
0

Urla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

İzmir Urla'da otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Urla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
27 Temmuz 2021 Salı 15:08

Kaza önceki gün İzmir'in Urla ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Engin Altınküp motosikleti ile Urla Devlet Hastanesi yönünde ilerlediği sırada Serdar S.'nin kullandığı otomobil ile karşı karşıya kaldı.

Dengesini yitirerek motosikletini deviren Altınküp, motosikletteki eşi Ebru Altınküp ve oğlu Sarp Eren Altınküp ile yola savruldu. Serdar S. yönetimindeki otomobil de yere düşen Engin Altınküp'e çarptı. Yaralanan aile bireyleri olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İlk olarak Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedaviye alınan Engin Altınküp kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ebru Altınküp'ün tedavisi sürerken, Sarp Eren Altınküp'ün ise taburcu olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #urla #kaza #ölüm
Önceki Haber
Manisa'da iki aile kavga etti: 1 ölü, 3 ağır yaralı!
Sonraki Haber
Göztepe'de Pereira listede
İzmir'de yine deprem oldu!
İzmir'de yine deprem oldu!
0
İzmir'de 9 kilo esrar ele geçirildi!
İzmir'de 9 kilo esrar ele geçirildi!
0
90 genç Karşıyaka Çarşı’yı tasarlayacak
90 genç Karşıyaka Çarşı’yı tasarlayacak
0
İzmir’de otobüs saatleri de artık Google Haritalar'da
İzmir’de otobüs saatleri de artık Google Haritalar'da
0
Yeşil Tire çöl oluyor!
Yeşil Tire çöl oluyor!
0
Bucalılar dikkat! Bu yol 1 ay kapalı!
Bucalılar dikkat! Bu yol 1 ay kapalı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.