Urla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

İzmir Urla'da otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza önceki gün İzmir'in Urla ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Engin Altınküp motosikleti ile Urla Devlet Hastanesi yönünde ilerlediği sırada Serdar S.'nin kullandığı otomobil ile karşı karşıya kaldı.

Dengesini yitirerek motosikletini deviren Altınküp, motosikletteki eşi Ebru Altınküp ve oğlu Sarp Eren Altınküp ile yola savruldu. Serdar S. yönetimindeki otomobil de yere düşen Engin Altınküp'e çarptı. Yaralanan aile bireyleri olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İlk olarak Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedaviye alınan Engin Altınküp kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ebru Altınküp'ün tedavisi sürerken, Sarp Eren Altınküp'ün ise taburcu olduğu öğrenildi.