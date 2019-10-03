Urla'da toplu sünnet şöleni

Urla'da Türk Kızılay Şubesinin organizasyonuyla 16 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Urla'da toplu sünnet şöleni
03 Ekim 2019 Perşembe 15:20

Urla Belediyesi ve bağışçıların desteğiyle düzenlenen etkinlikte 16 çocuk sünnet kıyafetiyle davul zurna eşiliğinde ilçede gezdi. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kına gecesinde mevlit okutuldu, vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un eşi Burcu Oğuz çocuklara bizzat kendisi kınalarını yaktı. Kına merasimi sonrası çocuklara hediyeler verildi. Gecede yerel sanatçılar da sahne aldı.Türk Kızılayı Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık yaptığı konuşmada, şölene katkıda bulunanlara teşekkür etti.Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da "Sünnet olan çocukların Allah mürüvvetlerini de askerliklerini de damatlıklarını da göstersin. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
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