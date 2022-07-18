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Urla'da yangın iki saatte söndürüldü

İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı

Urla'da yangın iki saatte söndürüldü
18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:47

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Torosan mevkisindeki ağaçlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Ağaçlık alandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede panik yaşanırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #yangın
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