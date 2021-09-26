DATÇA'DA İKİ DEPREM
DATÇA'DA İKİ DEPREM
0
ÖLÜ SAYISI DÜŞTÜ
ÖLÜ SAYISI DÜŞTÜ
0
AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
0
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
0

Urla'daki kazada hayatını kaybetmişti, acı gerçek ortaya çıktı!

İzmir'in Urla ilçesinde, uçurumdan deniz kenarına düşerek, alev alan kamyonette cansız bedeni bulunan, Beşiktaş Kongre Üyesi Enis Server Uğur'un (58), 1986'da trafik kazasında annesini, babasını ve kardeşini kaybettiği ortaya çıktı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitte ise Uğur'un, kamyoneti şarampol kenarına park ederken uçurumdan düştüğü bilgisi yer aldı

Urla'daki kazada hayatını kaybetmişti, acı gerçek ortaya çıktı!
26 Eylül 2021 Pazar 08:35

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'nde, perşembe günü saat 05.00 sıralarında, 06 ADV 784 plakalı kamyonet, uçurumdan deniz kıyısına düşerek, alev aldı. Yangını fark eden sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almasının ardından sürücü koltuğunda, yanmış erkek cesedi bulundu. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede cansız bedenin, Enis Server Uğur'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Uğur'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Enis Server Uğur'un, Beşiktaş Kongre üyesi ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARK EDERKEN UÇURUMDAN DÜŞMÜŞ

Enis Server Uğur'un, 1986 yılında meydana gelen trafik kazasında annesini, babasını ve kardeşini kaybettiği öğrenildi. Uğur'un, kaza günü de saat 02.00 sıralarında evine geldiği, bir süre sonra dışarı çıktığı ve saat 05.00 sıralarında kazanın olduğu belirtildi. Uğur'un, Urla'da Gürcistan uyruklu 2 çalışanıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitte Uğur'un, kamyoneti şarampol kenarına park ederken uçurumdan düştüğü bilgisi yer aldı. Ekipler, çarşamba akşamı Uğur'un kredi kartıyla bölgedeki tekel bayisinden alkol alındığının tespiti üzerine, alkollü olup olmadığına yönelik sonuç bekliyor. Tamemen yanmış olması nedeniyle savcının DNA istediği, sonuç yetişirse defin işlemleri için pazartesi günü Enis Server Uğur'un cenazesinin İstanbul'a götürülmesinin planlandığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir urla kaza #beşiktaş kongre üyesi kaza #ölüm
Önceki Haber
Erdoğan'da öğrencilere yurt tepkisi: Yalan söylüyorsunuz!
Sonraki Haber
Datça'da üst üste iki deprem
Osmanlı kadırgası yapıp, denize yelken açacaklar
Osmanlı kadırgası yapıp, denize yelken açacaklar
0
Mandalinalar bu kez ihtiyaç sahipleri için toplandı
Mandalinalar bu kez ihtiyaç sahipleri için toplandı
0
Karabağlar'da amatör spor kulüplerine coşkulu açılış
Karabağlar'da amatör spor kulüplerine coşkulu açılış
0
İzmir'de bisikletlilerden kefenli eylem
İzmir'de bisikletlilerden kefenli eylem
0
İzmir’de kardeşlik festivali başladı
İzmir’de kardeşlik festivali başladı
0
Ege Üniversitesi personel alımı yapacak
Ege Üniversitesi personel alımı yapacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.