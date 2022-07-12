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Urla'daki kazadan bir acı haber daha!

İzmir'in Urla ilçesinde iki otomobil çarpışmış kazada 36 yaşındaki Emine Akşit hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Zeynep Alpsoy'dan da acı haber geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeynep Alpsoy kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Urla'daki kazadan bir acı haber daha!
12 Temmuz 2022 Salı 08:13

Kaza, 9 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi Karaburun yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Urla'dan Karaburun yönüne giden C.A. yönetimindeki 35 AE 6817 plakalı otomobil, hatalı sollama yapan O.A.'nın kullandığı 35 AGU 958 plakalı otomobil ile çarpıştı. İki otomobil de hurda yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda otomobillerden çıkarılan 7 kişiden, C.A.'nın aracında bulunan Emine Akşit'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akşit'in yaşamını yitirdiği araçta bulunan sürücü C.A., B.A. ve A.S.A. ile diğer araçta bulunan sürücü O.A ile Zeynep Alpsoy ve R.A. ise yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

ZEYNEP DE YAŞAMA TUTUNAMADI

Kazadan sonra Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Zeynep Alpsoy da burada yapılan müdahalelere rağmen önceki gün hayatını kaybetti. Alpsoy’un hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2’yükselmiş odu. Diğer yaralıların tedavileri ise sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #kaza #ölüm #trafik kazası #urla kaza
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