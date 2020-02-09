Urla'daki tarihi binalarla ilgili restorasyon çağrısı

Urla Belediyesi ve Urla Kent Konseyi işbirliğiyle "Urla’nın kaybolan tarihi değerleri, dini – mimari örnekleri" konulu konferans düzenlendi.

Urla Araştırmaları Merkezi’nden Sanat Tarihçisi ve Araştırmacı Ferhan Erim’in sunumu ile Urla Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı’nda gerçekleşen konferansa Kaymakam Önder Can ve Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman da katıldı. Urla’nın tarihi ve günümüze ulaşabilen tarihsel mimari örneklerindeki kayıplar ile restorasyonlar sırasında kayba uğrayan değerler hakkında slaytlar eşliğinde bilgiler veren Erim, Urla'da Türk döneminin en eski yapılarının 14. yüzyıla tarihlenen Musalla Mescidi ve Fatih İbrahim Bey Camii olduğunu söyledi.

Türk tarihi süresince Urla’nın eski yerleşimleri hakkında da bilgiler paylaşan Erim, Urla ismi ile ilgili yaptığı açıklamalarda “Urla isminin kaynağı hakkında birçok tevatür var. Urla öz Türkçe bir kelimedir. 'Bağırmak, çağırmak, yüksek sesle konuşmak' manasına gelir. Anadolu’da Urla isimli başka yerleşim yerleri ve hatta Urla isimli beyler de tespit edilmiştir. Tevatür edildiği gibi Rumca – Yunanca bir kökten gelmemiştir. Hatta Yunanca’daki Vourla fiilinde Urla kelimesinin Türkçe karşılığı ile benzerlikler de vardır." dedi.

Urla’nın Türkler tarafından fethi sonrasında ilk namazgahın Müselle Mescidi olduğunu aktaran Erim, "Fetihten sonra bölgede cami olmadığından Müselle Mescidi inşa edildi. Fatih İbrahim Bey Camii yapılana kadar ecdat ibadetlerini orada yapmışlardır” ifadelerini kullandı. Urla’da tespit edilen tarihi mimari eserlerden sadece 7 tanesinin bugün ayakta kaldığını söyleyen Erim, şu anda metruk halde bulunan 5 eserin bir an önce ayağa kaldırılmasının ata mirası tarihi eserlerin gelecek kuşaklara ulaşabilmesi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.