Urla EMARÇEB'e katıldı

Çalışmalarını çevre dostu belediyecilik anlayışıyla gerçekleştiren Urla Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne (EMARÇEB) katıldı.

Türkiye'nin çevre alanında kurulmuş ilk ve tek yerel yönetimi olan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nin 2019 Yılı 2. Olağan Meclisi Ayvalık'ta gerçekleşti. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, meclis toplantısında yeni katılan belediyelere "Ailemize hoş geldiniz, geleceğimiz adına birlikte mücadele etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Mutluluk duyuyoruz

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz' yaptığı açıklamada "Bugüne kadar çalışmalarımızı çevre dostu belediyecilik anlayışıyla devam ettirdik. Aynı düşünceler doğrultusunda bir araya geldiğimiz belediyelerle birlikte mücadelemizi sürdürecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" diye konuştu. Meclis, ev sahibi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in çevre konusunda yürüttükleri faaliyetleri anlattıktan sonra katılımlarından dolayı katılımcılara teşekkür etti.