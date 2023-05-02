Urla Enginarı  yüzleri güldürdü, 3 günde 1 milyon ziyaretçi

Urla Enginar Günleri’nde Urla’ya gelen ziyaretçiler birbirinden lezzetli tariflerle Urla Sakız Enginarını keşfetme imkanı buldu. Üç günde 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan Urla Enginar Günleri’nde esnaf ve üreticinin yüzü güldü

Uluslararası Urla Enginar Festivali, bu yıl ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketleri nedeniyle Urla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlar ile “Urla Enginar Günleri” adıyla 3 gün boyunca dolu dolu geçti. Üç gün boyunca süren festivalde sergi açılışları ve workshoplarla İzmirliler ve İzmir’e gelen misafirler enginarın lezzetine doydu. Urla Enginar Günlerinde Urla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlar enginar üreticilerine ücretsiz verildi. Üç gün boyunca Yarımada’nın sembol ürünlerinden enginarın tanıtımı için Urla’nın ünlü şefleri Tarihi Malgaca Çarşısı’nda oluşturulan mutfaklarda enginardan çeşitli tatlar yarattı. Urla Beğendik Abi Şefi Handan Kaygusuzer ve Urla Şafak Lokantası Şefi İsmet Gecikmiş, workshop’a katılanlara enginarlı yemek tarifleri ve enginarlı yemeklerin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili önemli püf noktalarından bahsetti. Urla Sofrası Gönüllüleri; Emine Molavalı, Gülin Öztürk, Derya Çağan Orhunbilge ve Yücel Şengezer sakız enginarı ve diğer enginar çeşitlerine dair önemli bilgiler verdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Z. Aleyna Kıral, Doğu Kaan Başaran, Mert Ege ve İEÜ Öğretim Üyesi Aypar Satı, birbirinden lezzetli enginarlı tarifleri halkımızla buluşturdu. Urla’ya yolu düşenler, birbirinden farklı lezzette enginar yemeklerinin yapımını öğrendi, tadına bakma imkanı buldu. Urla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan tezgahlarda ilçenin üreticileri ve kadınları el işlerini, yemeklerini sundu. Urla Enginar Günlerinde ayrıca sinevizyon gösterimleri ile enginar anlatılarak, enginar temalı söyleşilerde vatandaşlarla buluşma gerçekleştirildi. Ayrıca Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği’nin 28 Nisan’da açtığı “Taze Enginar Bulunur” sergisi 4 Mayıs’a kadar Urla Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.



URLA’MIZDA HERKES KAZANDI



Üreticinin her zaman yanında olan ve hizmet odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç, ilk günden son güne kadar Urla Enginar Günleri’nde üreticinin yanında yer aldı. Enginar Günleri’nin son gününde stantları gezerek enginar üreticilerine hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Belediye Başkan V. Kaymakam Dayanç’a, yüzlerin güldüğü Enginar Günleri’nde esnaf, üretici ve vatandaşlar desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ülkemizi ve milletimizi derinden etkileyen deprem felaketinden dolayı bu yıl yapılması planlanan 9. Uluslararası Urla Enginar Festivali’ni, “Urla Enginar Günleri” adı altında yaptıklarını dile getiren Belediye Başkan V. Kaymakam Dayanç, “Bu sene 9’uncusunu düzenlemeyi planladığımız Enginar Festivali’ni, Enginar Günleri Konsepti’nde bir anlayışla, pazar mantığıyla gerçekleştirdik. Üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünlerini, enginarlarını, tarım ürünlerini en iyi şekilde pazarlayabilmelerini, aynı zamanda da Urla’mızı bu Enginar Günleri’nde dışarıdan gelen misafirlerimizin en iyi şekilde keşfetmesi, gezmesi, dolaşması, tadını çıkarması için üzerimize düşen görevi yaptık. Özellikle hafta sonu Urla’mızda ciddi oranda ziyaretçimiz oldu. 3 günün toplamında Urla’mızda 1 milyonun üstünde ziyaretçi ağırladık. Esnafımız, vatandaşımız, üreticimiz, turizmcimiz dolayısıyla herkes kazandı. İnşallah yakaladığımız bu ivme seneye de artan bir şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.

