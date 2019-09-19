Urla Gaziler Günü kutlaması

İzmir'in Urla ilçesinde Gaziler Günü kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi.

Urla Gaziler Günü kutlaması
19 Eylül 2019 Perşembe 12:28

TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı vermesinin 98. Yıldönümü sebebiyle kutlanan "Gaziler Günü" kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Kaymakam Önder Can, Belediye Başkanı Burak Oğuz, Garnizon Komutanı Dnz. Albay Cem Bayram ile diğer yetkililer katıldı.Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Kaymakam Önder Can şeref defterini imzaladı.

Can yaptığı konuşmada, "Milletimizin varlığına, birliğine göz koyanlara, bayrağımızı indirmeye kalkışanlara karşı mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi minnetle anıyor, şehitlerimize de rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.Emekli Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi 2. Başkanı Kıbrıs Gazisi Abdullah Ünay ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarını iletti.

Ünay, "Türk askeri Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da Kore'de ve Kıbrıs'ta üstün mücadele ve inançla ülkesini savundu. Şimdi de yurt içinde ve dışında askerimiz kahramanca ülkesini savunmaya devam ediyor" dedi.


Kaynak: AA
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