Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç görevine başladı

Urla Kaymakamlığına atanan Murtaza Dayanç görevine başladı.

Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç görevine başladı
06 Ocak 2021 Çarşamba 15:46

İçişleri Bakanlığınca Kemer Kaymakamlığından Urla Kaymakamlığına atanan Dayanç, pazartesi itibarıyla kaymakamlık, bugün de belediye başkanvekilliği görevine başladı. Açıklama yapan Dayanç, "Tüm mesai arkadaşlarımız, muhtarlarımız, vatandaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte elele vererek Urla için en iyi şekilde hizmet etmeye gayret edeceğiz. Güzel işler yapmak için burada tüm enerjimizi sarf edeceğiz. İnşallah hepimiz ve Urla için hayırlı olur." dedi.

Etiketler; #URLA KAYMAKAMI #urla #urla belediyesi #izmir
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