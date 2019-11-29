Urla, 'Komşu' ile ilişkileri güçlendirecek

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Başkanı Sıtkı Şükürer, Urla Metropoliti Pandeleimon, Metropolit Sekreteri Tina Samoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al ve Koordinatör Hasan Tahsin Kocabaş'ın katılımıyla Urla ve Yunanistan arasında kültür ve turizmi canlandıracak bir toplantı yapıldı.

Urla, 'Komşu' ile ilişkileri güçlendirecek
29 Kasım 2019 Cuma 14:50

Toplantıda, iki yaka arasında turizm faaliyetlerinin artırılması ve inanç turizmi adına uygulanacak projeler masaya yatırıldı. Başkan Oğuz "Komşularımızla inanç ve kültür turizmi açısından çok önemli değerlere sahip Urla'mızı tercih etmeleri için gerekli projeleri hayata geçireceğiz. Yunanistan bizim komşumuz. Onlarla her alanda iş birliği yapmak istiyoruz. Kültürümüz birbirine çok yakın. Bu toplantıdan çıkacak sonuçlar ilçemize hayırlı olsun. Kurduğumuz dostluk köprüsü herkese örnek olsun" dedi.

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