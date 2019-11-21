Urla kooperatiflerine destek

Urla Belediyesi ile S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında ilçedeki kadınların üretimlerine destek olmak, yapılan faaliyetlerde temel ihtiyaçları karşılama ve kadın emeği konusunda farkındalık çalışmaları hedefleniyor. Urla Kadın Kooperatifi Başkanı Düriye Kayserilioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, işbirliği için Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a teşekkür etti.

Hep sahip çıktık

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz "Kooperatiflerimize her zaman sahip çıktık ve daha çok kooperatifleşmenin destekçisiyiz. Kooperatiflerimizle işbirliği içerisinde olmaktan mutluyuz. Urla Belediyesi olarak kadınlarımıza, Kooperatiflerimize, üreticilerimize destek olmak önceliğimizdir" dedi.