Urla meclisi canlı yayında

Urla Belediyesi Mayıs ayı ilk Meclis Toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısı ilk kez canlı yayınlandı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz Başkanlığında gerçekleşen toplantıda maddelerin hepsi oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararların Urla'ya ve halka hayırlı olmasını dileyen Başkan Oğuz, "Tüm Meclis Üyesi arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Hepimiz Urlamız ve halkımız için çalışıyoruz. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Urla oluşturmak için durmadan çalışacağız" dedi.

Şeffaflık

Urla Belediyesi Meclis Toplantıları canlı yayınlanmaya başlandı. Daha önce kararı alınan ve bugün Mayıs ayının ilk meclisinde uygulanmaya başlayan canlı yayın Youtube ve Urla Belediyesi'nin Facebook hesabından deneme yayını gerçekleştirdi. Bundan sonra da tüm meclisler canlı yayınlanacak. Başkan Oğuz yaptığı açıklamada; "Şeffaflık ve katılımcılık anlayışımızın bir gereği olarak meclisimizi bundan sonra halkımızın toplantı gerçekleşirken izlemesine imkân sağladık. Diğer hizmetlerimiz için de yüksek teknolojiden yararlanacağız" dedi.