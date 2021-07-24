Urla'nın ormanlarına hançer!

Urla'nın Zeytinler Mahallesi'nde yıllık 800 bin ton kapasiteli kalker ocağı ve 390 bin ton kapasiteli kırma- eleme tesisi işletilmesi için ÇED süreci başlatıldı. En yakın yerleşim yerine kuş uçumu 600 metre uzaklıkta kurulacak olan taş ocağı ve kırma eleme tesisinin faaliyet alanın tamamının "Orman" arazisi içinde yer alması ve faaliyet alanının güney sınırına 10 metre mesafede 1.derece Arkeolojik Sit Alanı bulunması dikkat çekti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'in turizm cenneti Urla'nın Zeytinler Mahallesi'nde taş ocağı ve kırma eleme tesisi için Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) süreci başlatıldı. İzmir Valiliği'ne sunulan proje tanıtım dosyasında CANTÜRK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından Urla Zeytinler Mahallesi mevkiinde yıllık 800 bin ton kapasiteli kalker ocağı ve 390 bin ton kapasiteli kırma- eleme tesisi işletilmesi planlandığı belirtildi.

ÇED olumlu kararı verilmesi halinde söz konusu işletme cevher yatağına ulaşabilmek için örtü tabakasının sıyrılması ve/veya ekonomik değeri olmayan yan kayaçlarda kazı yapacak. Proje kapsamında kalker üretimi açık işletme yöntemi ile basamaklar oluşturularak ve delme-patlatma yapılarak gerçekleştirilecek. Üretim işlemleri; bitkisel toprağın sıyrılması, nakliyesi ve depolanması ile başlamakta daha sonra üretim yapılacak bölgede delici yardımı ile delikler delinecek ve bu deliklere yerleştirilecek olan patlayıcı madde ile malzeme patlatılarak gevşetilecek. Proje maliyeti 2 milyon 390 bin TL olan ocağın yıllık üretimi 800 bin ton, kırma- eleme tesisinin yıllık üretim kapasitesi ise 390 bin ton olacak. Tesisin çalışma süresi ise 10 ay, 260 gün, 8 saat olarak planlandı. Projenin ömrü ise yaklaşık 58 yıl olarak hesaplanırken söz konusu sahada toplam 20 personel çalışacak.

Arkeolojik sit alanına komşu taş ocağı

Maden faaliyet alanının kuş uçumu 600 metre uzağında Gülbahçe mahallesine bağlı yerleşim yerleri bulunurken proje alanının tamamının "Orman" arazisi olması ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Orman Alanı katmanlarında yer alması dikkat çekti. Ayrıca faaliyet alanının güney sınırına 10 metre mesafede ise 1.derece Arkeolojik Sit Alanı bulunuyor.