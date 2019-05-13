Urla vapur seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, 18 Mayıs'tan itibaren Urla vapur seferlerini başlatıyor. Karşıyaka, Konak, Güzelbahçe rotasını izleyerek Urla İskelesi'nde son bulacak seferler Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Son teknoloji gemilerle donattığı filosuyla deniz ulaşımında önemli hamleler gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, vapur seferlerine yeni bir rota olarak Urla’yı da ekledi. Özel sefer kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri sabah Karşıyaka'dan, akşam ise Urla'dan yapılacak seferlerin özellikle yaz döneminde büyük rağbet görmesi bekleniyor.

18 Mayıs'tan itibaren Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere yapılacak seferler için ilk hareket 09.15'te Karşıyaka İskelesi'nden olacak. Sırasıyla Konak ve Güzelbahçe'ye uğradıktan sonra 10.45'te Urla'da Büyükşehir Belediyesi'nin özel olarak yaptırdığı yüzer iskelede sefer tamamlanacak. Urla'dan İzmir'e dönüş seferi ise saat 21.00'de yapılacak. Sefer, Konak iskelesinde 22.15'te tamamlanacak.