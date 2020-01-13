Urla ve Menderes'te 171 kaçak göçmen yakalandı

Urla ve Menderes'te düzenlenen operasyonlarda toplam 171 kaçak göçmen yakalandı.

Urla ve Menderes'te 171 kaçak göçmen yakalandı
13 Ocak 2020 Pazartesi 11:35

Bir grup göçmenin lastik botla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbari üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, Urla ve Menderes'te düzenlenen operasyonlarda 122 Afganistan, 28 Suriye, 9 Kongo, 6 Togo, 2 Orta Afrika, 2 Mısır, 1 Filistin ve 1 Nijerya uyruklu toplam 171 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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