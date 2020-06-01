Urla'ya yeni bir meydan

Urla Belediyesi hem Urlalıların hem de ilçeye gelen misafirlerin yoğun olarak kullandığı, vakit geçirdiği alanları modernize etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Urla’da en çok tercih edilen yerlerden biri olan, İskele Limanı’nın da yer aldığı alanda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. İskele Mahallesi’nde yapılan meydan düzenlemesi kapsamında otopark olarak kullanılan kısım kaldırılarak yerine vatandaşların rahatça kullanılabileceği bir meydan düzenlemesi yapılıyor. Meydana çok sayıda farklı türde ağaçlar dikilerek yeşille mavi buluşacak. Ayrıca ziyaretçilere hizmet verecek dış cephesi doğal Urla taşı kaplamalı olacak şekilde iki tane büfe yapılacak. Bu düzenleme kapsamında Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından meydanda ki alt yapı işleri tamamlanmış olup, bin m2 wash karo, 320 m2 andezit plak taş döşemesi işleri devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi tarafından ise sekiz adet Çınar, bir adet Çınar yapraklı Akçaağaç, beş adet Ficus Australis ve altı adet Palmiye dikimi yapılmıştır.