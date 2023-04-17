Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
0
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
0
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
0
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0

Urla’da asfalt onarım çalışmaları sürüyor

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tahribat oluşan yolları onarım-bakım çalışması ile sağlıklı hale getiriyor

Urla’da asfalt onarım çalışmaları sürüyor
17 Nisan 2023 Pazartesi 11:57

İzmir'in Urla ilçesinde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların ve mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dikkate alarak acil ihtiyaç duyulan sokaklarda yol ve kaldırım onarım-bakım çalışması yaptı. Urla’nın Kuşçular ve Altıntaş mahallesinde asfalt yollarda onarım-bakım çalışması yapılırken, Bademler yolunda da virajda beton temizliği yapıldı. Urla halkına hizmet için gelen ihbarlara var gücüyle yetişmeye çalışan ekipler, belirledikleri program doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR
Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç, Urla’nın ihtiyaç duyulan her bölgesine ivedi bir şekilde ulaşarak, vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini belirterek, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, görev sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde yolların onarım-bakım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Daha önce de Urla’nın birçok bölgesinde yaptığımız asfaltlama, sathi kaplama ve kilit parke çalışmalarının yanında zaman içinde yolda oluşan tahribatlara karşı da tüm yollarımızı daha sağlıklı ve daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz.  Vatandaşımız ve Urla’mız her şeyin en iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı. 
 

Etiketler; #izmir #urla #onarımbakım çalışması #Kaymakam Murtaza Dayanç
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
AK Partili İnan: Gençlerimiz için var gücümüzle çalışacağız
Sonraki Haber
Hava Muhalefeti'ne İzmir'de coşkulu gala
Başkan Pehlivan'dan Asarlık'a havuz müjdesi
Başkan Pehlivan'dan Asarlık'a havuz müjdesi
0
İzmirliye müjde!!! Ramazan Bayramında toplu ulaşım ücretsiz
İzmirliye müjde!!! Ramazan Bayramında toplu ulaşım ücretsiz
0
Bayraklı’nın modern parkı açılıyor
Bayraklı’nın modern parkı açılıyor
0
İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı daha tutuklandı
İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı daha tutuklandı
0
Aslıhan Sinem'in ailesinin hüzünlü bayramı
Aslıhan Sinem'in ailesinin hüzünlü bayramı
0
Vidanjörün altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü genç kadın öldü
Vidanjörün altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü genç kadın öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.