Urla’da asfalt onarım çalışmaları sürüyor

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tahribat oluşan yolları onarım-bakım çalışması ile sağlıklı hale getiriyor

İzmir'in Urla ilçesinde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların ve mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dikkate alarak acil ihtiyaç duyulan sokaklarda yol ve kaldırım onarım-bakım çalışması yaptı. Urla’nın Kuşçular ve Altıntaş mahallesinde asfalt yollarda onarım-bakım çalışması yapılırken, Bademler yolunda da virajda beton temizliği yapıldı. Urla halkına hizmet için gelen ihbarlara var gücüyle yetişmeye çalışan ekipler, belirledikleri program doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.



ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç, Urla’nın ihtiyaç duyulan her bölgesine ivedi bir şekilde ulaşarak, vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini belirterek, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, görev sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde yolların onarım-bakım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Daha önce de Urla’nın birçok bölgesinde yaptığımız asfaltlama, sathi kaplama ve kilit parke çalışmalarının yanında zaman içinde yolda oluşan tahribatlara karşı da tüm yollarımızı daha sağlıklı ve daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşımız ve Urla’mız her şeyin en iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

