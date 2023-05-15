YSK Başkanı Yener: 2'nci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir
YSK Başkanı Yener: 2'nci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir
0
Kılıçdaroğlu: Sakın ola ümitsizliğe kapılmayın
Kılıçdaroğlu: Sakın ola ümitsizliğe kapılmayın
0
CHP'li Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız
CHP'li Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız
0
Sinan Oğan: Türkiye'nin krize girmemesi için sorumluğu alacağız
Sinan Oğan: Türkiye'nin krize girmemesi için sorumluğu alacağız
0

Urla’da Çeşmealtı ve İskele sahilleri ışıl ışıl

 Urla Belediyesinin sahillerin daha etkin kullanımı adına yürüttüğü projelerde Çeşmealtı ve İskele Sahil kesimindeki çalışmalar bitirilerek halkın kullanımına sunuldu 

Urla’da Çeşmealtı ve İskele sahilleri ışıl ışıl
15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:35

Urla Belediyesinin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sahilleri halka açmak adına Çeşmealtı ve İskele Mahallesinde yürüttüğü sahil şeridi çalışmaları sona erdi. Tamamlanan çalışmalar sonucunda Urla sahilleri doğal dokusuna uygun, çevreci bir yaklaşıma kavuştu. Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç'ın da büyük önem verdiği sahil şeridi düzenlemelerinde İskele Caddesi Yol Düzenleme Projesi 2.Etap ve Çeşmealtı Bölgesi Yalı Caddesi Sahil Düzenlemesi projesinde yapılan çalışmalarda vatandaşın sahilden daha çok yararlanması sağlanırken sahil bandında yeşil alanların oranı artırılırken, oturma bankları, yaya yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve çeşitli aktivitelerin yapılabilmesi için çok sayıda alan kazandırıldı. Urla’nın sahil şeridini bütüncül bir anlayışla ele alan proje çalışmaları sayesinde Urla sahil bandı yepyeni bir kimlik kazandı. 

"URLAMIZA YAKIŞIR HALE GETİRDİK"
Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç, halkın sahillerden daha çok faydalanabilmesi adına yürüttükleri çalışmaların Urla’ya ve ilçeye çok yakıştığını belirterek, “Söz verdiğimiz gibi vatandaş odaklı yönetim anlayışı ile 7/24 esaslı çalışarak, Urla'mızın marka değerine değer katmaya devam ediyoruz, Urlamız için, halkımız için durmadan çalışıyor, ilçemizi güzelleştiriyoruz. Sahil bantlarını doğal dokusuna uygun, çevreci bir yaklaşımla Urla'mıza yakışır hale getirdik. Çeşmealtı ve İskele Mahallelerinde yapmış olduğumuz düzenlemeler Urlalı hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Projesi tamamlanan Çeşmealtı ve İskele Sahillerini ziyaret eden Belediye Başkan V. Kaymakam Dayanç, Fen İşleri ekibi ve mahalle muhtarları ile projenin son halini yerinde inceleyerek, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.
 

Etiketler; #urla #izmir
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Sinan Oğan: Türkiye'nin krize girmemesi için sorumluğu alacağız
Sonraki Haber
CHP'li Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız
İzmir'de kavgada düşünce başı yere çarpan adam kaldırıldığı hastanede öldü 
İzmir'de kavgada düşünce başı yere çarpan adam kaldırıldığı hastanede öldü 
0
İzmir'de 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli adliyede
İzmir'de 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli adliyede
0
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi Gediz’in iki yakasını birleştirdi
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi Gediz’in iki yakasını birleştirdi
0
İzmir'de oy torbalarının teslim edildiği ilçe seçim kurulları önünde yoğunluk yaşandı
İzmir'de oy torbalarının teslim edildiği ilçe seçim kurulları önünde yoğunluk yaşandı
0
İzmir’de sandıkların kapanmasına 1 saat kala kuyruklar oluştu
İzmir’de sandıkların kapanmasına 1 saat kala kuyruklar oluştu
0
Sandıklar açıldı, anlık seçim sonuçları
Sandıklar açıldı, anlık seçim sonuçları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.