Urla’da Çeşmealtı ve İskele sahilleri ışıl ışıl

Urla Belediyesinin sahillerin daha etkin kullanımı adına yürüttüğü projelerde Çeşmealtı ve İskele Sahil kesimindeki çalışmalar bitirilerek halkın kullanımına sunuldu

Urla Belediyesinin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sahilleri halka açmak adına Çeşmealtı ve İskele Mahallesinde yürüttüğü sahil şeridi çalışmaları sona erdi. Tamamlanan çalışmalar sonucunda Urla sahilleri doğal dokusuna uygun, çevreci bir yaklaşıma kavuştu. Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç'ın da büyük önem verdiği sahil şeridi düzenlemelerinde İskele Caddesi Yol Düzenleme Projesi 2.Etap ve Çeşmealtı Bölgesi Yalı Caddesi Sahil Düzenlemesi projesinde yapılan çalışmalarda vatandaşın sahilden daha çok yararlanması sağlanırken sahil bandında yeşil alanların oranı artırılırken, oturma bankları, yaya yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve çeşitli aktivitelerin yapılabilmesi için çok sayıda alan kazandırıldı. Urla’nın sahil şeridini bütüncül bir anlayışla ele alan proje çalışmaları sayesinde Urla sahil bandı yepyeni bir kimlik kazandı.

"URLAMIZA YAKIŞIR HALE GETİRDİK"

Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç, halkın sahillerden daha çok faydalanabilmesi adına yürüttükleri çalışmaların Urla’ya ve ilçeye çok yakıştığını belirterek, “Söz verdiğimiz gibi vatandaş odaklı yönetim anlayışı ile 7/24 esaslı çalışarak, Urla'mızın marka değerine değer katmaya devam ediyoruz, Urlamız için, halkımız için durmadan çalışıyor, ilçemizi güzelleştiriyoruz. Sahil bantlarını doğal dokusuna uygun, çevreci bir yaklaşımla Urla'mıza yakışır hale getirdik. Çeşmealtı ve İskele Mahallelerinde yapmış olduğumuz düzenlemeler Urlalı hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Projesi tamamlanan Çeşmealtı ve İskele Sahillerini ziyaret eden Belediye Başkan V. Kaymakam Dayanç, Fen İşleri ekibi ve mahalle muhtarları ile projenin son halini yerinde inceleyerek, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

