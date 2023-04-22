Urla’da Ramazan Bayramı etkinliklerle kutlandı 

Urla Belediyesi Başkan Vekili ve Kaymakam Murtaza Dayanç, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bir dizi bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Dayanç, Meydan Kafeterya’da başladığı bayramlaşma töreni ve ziyaretlerini şehit aileleri yakınları ve gaziler ile sonlandırdı

Urla Belediyesi Başkan Vekili ve Kaymakam Murtaza Dayanç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Urit Meydan Kafeterya’da bayramlaşma töreni düzenledi. Bayramlaşma törenine Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç’ın yanı sıra Urla Cumhuriyet Başsavcı Ali Armağan Karaca, gaziler ve şehit yakınları, idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar ile yakından ilgilenen ve bayramlarını tek tek tebrik eden Dayanç, herkesin bayramını kutladı. Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç, mübarek Ramazan Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa barış, mutluluk ve sağlık getirmesini diledi.



ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Bayramlaşma töreninin ardından ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç’ın ilk durağı İlçe Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç, vatandaşın huzuru ve devletin güvenliği için 7/24 görev başında olan emniyet güçleri ve silahlı kuvvetler personeli ile görev yerlerinde bayramlaştı. Daha sonrasında Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç, beraberinde İlçe Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Urla Kampında misafir edilen depremzede vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Misafir edildikleri ilk günden bu yana depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmayan Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç, depremzede çocuklarla yakından ilgilendi. Son olarak da beraberinde İlçe Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve SYDV Müdürü ile birlikte aziz şehitlerin ailelerini ve kahraman gazileri evlerinde ziyaret eden Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç, hatıralarına her zaman sahip çıktıkları aziz şehitler ile kahraman gazilerin ailelerine hürmet ve saygı gösterdiklerini bayramlarda dahil olmak üzere hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi.