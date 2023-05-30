Urla’nın vizyon  projesi PARKURLA'da çalışmalar başladı

Urla Belediyesi vatandaşların yeşil alan ve park ihtiyacını karşılamak adına Atatürk Mahallesinde denize sıfır konumda 30 bin metrekare alanda PARKURLA projesinin çalışmalarına başladı

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden Urla Belediyesi, halkın yeşil alan ihtiyacını karşılamak adına Atatürk Mahallesinde uzun bir süredir atıl durumda bulunan alanı hazırladığı muhteşem bir proje ile yeniden değerlendirerek halkın kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde eski pazaryeri olarak bilinen 5 bin 700 metrekare alanı otopark ve yeşil alan olarak halkın kullanımına sunan ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alan Urla Belediyesi, 30 bin metrekarelik alanda çalışmalarına başladığı vizyon projesi PARKURLA ile ilçe merkezinin yeşil alan ihtiyacına önemli bir cevap verecek.



DENİZLE BÜTÜNLEŞEN PROJE

Atatürk Mahallesinde çalışmalarına başladıkları PARKURLA projesi hakkında konuşan Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç, “Bu proje tamamlandığında İzmir bölgesinin en nezih, en çekici, en eğlenceli ve en güzel parklarından birisi olacaktır. İnşallah kısa süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. PARKURLA projemizin yapıldığı alan denize sıfır konumda 30 bin metrekare bir alan. 30 bin metrekarelik alan içinde çocuk kulübü, oyuncak atölyesi, illüzyon atölyesi, kaykay pisti, büfeler, outdoor mağaza, yöresel ürün marketleri, el sanatları atölyeleri, restoran, planetaryum, çocuk oyun grubu, biyolojik gölet, otopark, etkinlik alanı, Deniz Medeniyetleri Müzesine (sualtı) ek olarak pazaryeri ön sahasında spor alanları (mini futbol, tenis, voleybol, basketbol) ve peyzaj düzenlemeleri var. Denizle bütünleşen yeşil ağırlıklı değerli bir proje olan PARKURLA projesi tamamlandığında ilçeye çok önemli değer kazandıracağız” diye konuştu.