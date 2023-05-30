TÜİK, dış ticaret istatistiklerini açıkladı
TÜİK, dış ticaret istatistiklerini açıkladı
0
Davutoğlu: Kutuplaştırıcı dil, ülke için en büyük tehdittir
Davutoğlu: Kutuplaştırıcı dil, ülke için en büyük tehdittir
0
Bakan Nebati'den ekonomik güven endeksi değerlendirmesi
Bakan Nebati'den ekonomik güven endeksi değerlendirmesi
0
Bahçeli: Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır
Bahçeli: Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır
0

Urla’nın vizyon  projesi PARKURLA'da çalışmalar başladı

Urla Belediyesi vatandaşların yeşil alan ve park ihtiyacını karşılamak adına Atatürk Mahallesinde denize sıfır konumda 30 bin metrekare alanda PARKURLA projesinin çalışmalarına başladı

Urla’nın vizyon  projesi PARKURLA'da çalışmalar başladı
30 Mayıs 2023 Salı 14:00

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden Urla Belediyesi, halkın yeşil alan ihtiyacını karşılamak adına Atatürk Mahallesinde uzun bir süredir atıl durumda bulunan alanı hazırladığı muhteşem bir proje ile yeniden değerlendirerek halkın kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde eski pazaryeri olarak bilinen 5 bin 700 metrekare alanı otopark ve yeşil alan olarak halkın kullanımına sunan ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alan Urla Belediyesi, 30 bin metrekarelik alanda çalışmalarına başladığı vizyon projesi PARKURLA ile ilçe merkezinin yeşil alan ihtiyacına önemli bir cevap verecek.

DENİZLE BÜTÜNLEŞEN PROJE
Atatürk Mahallesinde çalışmalarına başladıkları PARKURLA projesi hakkında konuşan Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç, “Bu proje tamamlandığında İzmir bölgesinin en nezih, en çekici, en eğlenceli ve en güzel parklarından birisi olacaktır. İnşallah kısa süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. PARKURLA projemizin yapıldığı alan denize sıfır konumda 30 bin metrekare bir alan. 30 bin metrekarelik alan içinde çocuk kulübü, oyuncak atölyesi, illüzyon atölyesi, kaykay pisti, büfeler, outdoor mağaza, yöresel ürün marketleri, el sanatları atölyeleri, restoran, planetaryum, çocuk oyun grubu,  biyolojik gölet, otopark, etkinlik alanı, Deniz Medeniyetleri Müzesine (sualtı) ek olarak pazaryeri ön sahasında spor alanları (mini futbol, tenis, voleybol, basketbol) ve peyzaj düzenlemeleri var. Denizle bütünleşen yeşil ağırlıklı değerli bir proje olan PARKURLA projesi tamamlandığında ilçeye çok önemli değer kazandıracağız” diye konuştu. 

Etiketler; #PARKURLA #urla
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
AK Partili İnan’dan Kılıçdaroğlu ve CHP’nin İzmir vekillerine gönderme: İzmir’imiz ilgisiz bir milletvekilinden kurtulmuş oldu…
Sonraki Haber
Buca’nın Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı
Konaklı gençler İş Eğitim Merkezi ile istihdama katılacak
Konaklı gençler İş Eğitim Merkezi ile istihdama katılacak
0
Buca’nın Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı
Buca’nın Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı
0
İZSU'dan müsilaj iddialarına yanıt: İzmir Körfezi’nde müsilaj yok
İZSU'dan müsilaj iddialarına yanıt: İzmir Körfezi’nde müsilaj yok
0
Bayındır'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
Bayındır'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
0
İzmir'de sokaktaki cinayetin şüphelilerinden 'uyuşturucu' iddiası
İzmir'de sokaktaki cinayetin şüphelilerinden 'uyuşturucu' iddiası
0
Mavi Bayraklı Ağarpark’ta Sezon 1 Haziran’da Açılıyor
Mavi Bayraklı Ağarpark’ta Sezon 1 Haziran’da Açılıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.