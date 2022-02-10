Üst üste gelen zamlar, suça teşvik ediyor!

Elektriğe gelen fahiş zamlarla birlikte Romanların hayat pahalılığının altında ezildiğini belirten İzmir Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, hayat şartlarının suça teşvik ettiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Yeni yılla birlikte doğal gaz, akaryakıt ve elektriğe yapılan zamların ardından gelen faturalar çeşitli toplum kesimlerini derinden etkilerken bu zamlardan en fazla dezavantajlı toplulukları etkiliyor. Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı ve ardı ardına gelen zamlar ve yoğun kış şartları, uzun yıllardır görmezden gelinmeye çalışılan Romanları belini büküyor. Romanların faturalarını ödeyemediğini belirten İzmir Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, “bırakın elektrik faturalarını ödemeyi Romanların çocuklarına süt alacak durumları yok” dedi.

Zamları sorguluyoruz

Son zamlarla birlikte Roman mahallerinde çok acı tabloların olduğunu ifade eden Cıstır, “Elektrik faturalarını iki sene önce kamuoyu gündemine getirmiştik. Elektrik faturalarını günlük geçinen vatandaşlarımızın ödeyemediğini dile getirmiştik. Bu konu pandeminin olumsuz sonuçlarıyla birlikte daha da katlanarak devam ederken son gelen zamlarla birlikte zirve yaptı. Bugün faturasını ödeyemeyen kayıt dışına yönelmek durumunda kalıyor. Yapılan bu zamlarla devlet ve elektrik dağıtım şirketleri, ‘benim paramı ödemeyin’ diyor. Roman mahalleleri bu son zamlarla birlikte patladı. Roman mahallelerinde birçok insan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği odunlarla sobasında yemeğini yapıyor. Kışı battaniye altında geçiriyor. Sahadan gelen telefonlar var. Şu anda Roman mahallelerinde insan manzaraları çok acı. Elektrik faturaları bütün vatandaşlarımızı bitirdiği gibi bizleri de bitirdi. Romanların çocuklarına süt alacak durumları yok. Yapılan zamları sorguluyoruz. Bütün bu yapılan zamların geri çekilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Cebinde parası olmayan suça yöneliyor

Romanların yoğun kış şartlarında mahallerine hapis olduğunu belirten Cıstır, “Hava şartları kötü olduğu için günlük geçinen Romanlar sokağa çıkıp bir şeyler satamıyor, bir şey üretecek durumda değil. Cebinde parası olmayan da suça yöneliyor. Bu zamlar, bu hayat şartları suça teşvik ediyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin ‘benim paramı öde, nasıl ödersen öde’ yaklaşımını kınıyorum. Ne yaparsan yap benim paramı öde yaklaşımı suça teşviktir. Sosyolojik olarak zaten zemin buna müsait” ifadelerini kullandı.