Üstüne çıktığı taksinin camlarını kırdı

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir genç, durağan trafikte ilerleyen bir taksiye saldırdı. Taksinin üzerine çıkan ve ön camlarını kıran genç, ambulansla ve polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, İkiçeşmelik semtindeki Agora Örenyeri önünde meydana geldi. Uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen bir genç, araç trafiğinin yoğun olduğu caddedeki, Yılmaz Demir'in yönetimindeki 35 T 5271 plakalı taksiye saldırdı. Taksi şoförü, trafiğin yoğun olması nedeniyle hem ilerleyemedi hem de aracına tekme atan genci uzaklaştıramadı. Taksinin ön camını kıran genç, daha sonra aracın üzerine çıktı. Aracın üzerindeki taksi yazılı plastik tabelayı söküp, kıran genç, kendisini indirmeye çalışanları da tehditkâr hareketler yaparak engelledi. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce, kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin üzerine atlayarak taksinin üzerinden inen genç, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.