Usulsüz kesime ağır ceza

Buca Belediye Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları halka açık yerlerde kurban kesimi gerçekleştirmemeleri için uyardı.

Usulsüz kesime ağır ceza
08 Ağustos 2019 Perşembe 11:17

Kurala uyulmaması halinde 287 ila 72 bin 197 liraya varan ceza miktarını hatırlatan Zabıta Müdürlüğü, Buca'da müftülük tarafından belirlenen kesim yerlerini açıkladı. Bayram süresi boyunca Buca'nın tüm mahallelerinde denetimlerini sürdürmeye hazırlanan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak kurban kesimlerine izin vermeyecek.

Yasal süreç

Park, bahçe, cadde gibi umuma açık ve kurban satışı ile kesimine uygun olmayan yerlerde kurban kesenler ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayan vatandaşlara yasal işlem başlatılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'e göre, kural ihlali yapan kişilere, Çevre Kanunu gereğince 287 TL para cezası uygulanacak. Öte yandan, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 72 bin 197 lira, bunun konutlarda yapılması halinde bin 794 lira para cezası verilecek.

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