Utku Gümrükçü'den AK Parti'ye ziyaret

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Adalet ve Kalkınma Partisi Çiğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ziyarette, beş yıl boyunca Çiğli için birlikte mücadele etmenin öneminin altını çizerek, "Beş yıl birlikte Çiğli için, İzmir için, Türkiye için, güzel ve faydalı işler yapacağız. Beş yıl boyunca parti gözetmeden, mahalle ve memleket ayrımı yapmadan Çiğli'de yaşayan iki yüz bin vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Sizinle birlikte de hem yerelde hem genelde ortak işler yapmak arzusundayız. Çok sorunumuz var, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla hareket etmeliyiz. Önemli olan Çiğli halkına hizmet etmektir. Elbette ki fikir ayrılıklarımız olacak ama çözümde ortaklaşırsak, Çiğli'nin birçok sorununu bu 5 yıl içerisinde çözeriz diye düşüyorum. Meclis üyesi arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Birlikte gülümseyeceğiz

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, Gümrükçü'yü tebrik edip, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek "Yerel yönetimler tabi ki genel siyasetten daha uzak. Siz iki yüz bin kişinin belediye başkanısınız. AK Parti'ye oy veren vatandaşların da belediye başkanısınız. Yani bizim de başkanımızsınız. Tabi ki biz birlikte hizmet edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz Çiğli'de yaşıyor, Çiğli'de ticaret yapıyor, Çiğli'de nefes alıyoruz. Sokaklar temiz olursa hepimiz için, düzen olursa hepimiz için güzel olur. Beş yıl boyunca meclis üyesi arkadaşlarımızda sizlere eşlik edecekler. Elimizden geleni yapacağız. Başkanın bir sloganı var "Gülümseyen Çiğli" diye; inşallah hep beraber gülümseyeceğiz Çiğli'de" diye konuştu.