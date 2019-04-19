Utku Gümrükçü: Oyu bıraktık, icraata geçtik

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel önce CHP Çiğli İlçe Örgütüne ardından Çiğli Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan'ı seçimlerdeki başarılarından dolayı kutladı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Çiğli İlçe örgütüne yaptığı ziyaretin ardından Başkan Utku Gümrükçü ile belediye başkanlık makamında bir araya geldi. Ziyarette il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, Çiğli Belediyesi'nin önceki başkanları Metin Solak, Tevfik Alyanak ve partililer de hazır bulundu. İl Başkanı Yücel, 2019 mahalli seçimlerindeki başarısından dolayı Başkan Gümrükçü'yü kutlayarak, görevinde başarılar diledi. Başkan Yücel: "Utku Başkanın Çiğli'ye çok yakıştığını düşünüyorum. Partide aldığı görevlerden ve verdiği emeklerden sonra bunu hak ettiğini hepimiz biliyoruz. Çiğli yüzde 62 oyla göğsümüzü kabarttı. Şu an önemli olan kenetlenmek ve bunu da başaracağız. Sizlerin huzurunda belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve ilçe yönetimini tebrik ediyorum. Utku Başkanın da önümüzdeki 5 yıllık süreçte Çiğli'de çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Artık hizmet zamanı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü seçim sürecindeki başarıdan dolayı İlçe Başkanı Mert Özcan, ilçe yönetimi ve partilileri kutladı. İl Başkanı Deniz Yücel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gümrükçü, "CHP Çiğli ilçe örgütü ve partililer sayesinde CHP'nin Çiğli'de aldığı en yüksek oyu aldık. İzmir'de aldığımız oy oranı ile ilk beşteyiz. Türkiye genelinde ise 19'uncu sıradayız. Bu büyük bir başarı. Ama şimdi belediyede hizmet zamanı. Artık hizmetlerimizle, projelerimizle Çiğlimizin adını duyurmak istiyoruz. Güçlü bir belediye meclisimiz var hepimiz ilçemize hizmet etmek için heyecanlıyız. Hep birlikte Çiğlimizin geçmişine sahip çıkarak, ilçemizi geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Yeni rekorlar gelecek

CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan da Çiğli'de alınan seçim sonucunun başarısını Çiğlililere borçlu olduklarını söyledi. Özcan, "Çok önemli bir seçim süreci geçirdik. Çiğli örgütü olarak İzmir'in en örgütlü, çalışkan ve başarılı ilçesi olduk. Her gün alanlarda binlerce kişiyle çalışmalar yaptık. Çiğli'de yüzde 62 oy alarak rekora imza attık. Ben inanıyorum ki 5 yıl sonra Utku Başkanın hizmetleri ile biz bu rekoru da geçeceğiz" dedi.