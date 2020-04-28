Uygur’dan kira çağrısı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok yerinde can kaybına neden olan korona virüs, ekonomik sıkıntıları da beraber getirdi. Tüm ülkede olduğu gibi Torbalı’da da korona virüs nedeniyle birçok işletme kapandı.

Alınan tedbirler kapsamında dükkanlarının kepenklerini indiren esnafın omuzunda ise kira ve fatura yükleri kaldı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, esnaf için mülk sahiplerine çağrıda bulundu. Kiralarını ödeyemeyen esnaftan kira alınmamasını isteyen Uygur, belediye olarak da kirasını ödeyemeyen esnafa belirli esnekliklerin sağlanacağını belirtti.

Mülk sahipleri destek olmalı

Mülk sahiplerine çağrıda bulunan Başkan Uygur, “Esnafımız şu günlerde sıkıntılı günler yaşıyor. Vatandaşın sağlık endişesinin yanı sıra esnafımızın geçim ve ayakta durma telaşı var. Kanun ve yasalar kapsamında esnafımıza çok fazla bir destekte bulunamıyoruz. Kiraları konusunda elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte herkes elini taşın altına koymalı. Bu kapsamda mülk sahiplerinin de kiracılarını kollaması ve gözetmesini temenni ediyoruz. Birlik ve dayanışmanın ihtiyaç duyulduğu bu günleri hep birlikte el ele bu süreci atlatalım. Vakit elini taşın altına koyma, bir birimizi kollama ve sahip çıkma günüdür” ifadelerini kullandı.