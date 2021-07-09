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Uyuşturucu alışverişi kavga ile bitti! 1 kişi yaralandı!

Uyuşturucu alışverişi kavga ile bitti! 1 kişi yaralandı!
09 Temmuz 2021 Cuma 14:16

İzmir'in Bornova ilçesinde, D.C.Ş. (25), uyuşturucu almak için buluştuğu öne sürülen kişi ya da kişilerle çıkan tartışmada tabanca ile vurularak ağır yaralandı. D.C.Ş., hastaneye kaldırılırken, şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Olay, saat 04.30 sıralarında Ümit Mahallesi 7300 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, D.C.Ş., uyuşturucu almak için bir kişi ile irtibata geçti. D.C.Ş., telefonla görüştüğü kişi ile 7300 sokakta buluşma ayarladı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, beyaz bir otomobil ile sokağa geldi. D.C.Ş., uyuşturucu madde almak istediği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından, kimliği belirlenemeyen kişi otomobilden tabanca ile D.C.Ş.'ye ateş açtı. Boynundan vurulan D.C.Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle halkı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

D.C.Ş.'yi boynundan vuran kişi otomobil ile kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.C.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansa alınan D.C.Ş.,  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan D.C.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

WHATSAPP'TAN ADRES TARİFİ

Öte yandan, D.C.Ş.'nin uyuşturucu madde almak için WhatsApp üzerinden S.K. isimli bir kişi ile irtibata geçtiği, bu kişinin sesli mesajla adres tarifi yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #silahla vuruldu
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