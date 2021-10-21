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Uyuşturucu bu kez kahvenin içinden çıktı!

İzmir'in Buca ilçesinde, günlük kiralık eve yapılan ve narkotik dedektör köpeği 'Asil'in de kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi

Uyuşturucu bu kez kahvenin içinden çıktı!
21 Ekim 2021 Perşembe 10:31

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki günlük kiralık evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği 'Asil'in de kullanıldığı aramalarda, kokmaması için kahve kutularına gizlenen 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca uyuşturucu #kahve uyuşturucu
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