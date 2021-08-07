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Uyuşturucu ile yakalandıktan sonra polisi tehdit etmişti, tutuklandı!

İzmir'de, polis uygulamasında durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ile yakalanıp serbest bırakılan Sadık Yıldırım, olay yerinde ve emniyette işlemleri sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapıp polisleri tehdit etti, yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yıldırım sevk edildiği adliyede tutuklandı

Uyuşturucu ile yakalandıktan sonra polisi tehdit etmişti, tutuklandı!
07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:30

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uygulama yaparken bir otomobili durdurdu. Otomobil ve şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden Sadık Yıldırım olay yerinde ve emniyette işlemlerin yapıldığı sırada kendi sosyal medya hesabından polislere tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarında, "En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni, kim aldırdı bizi, en fazla 18 kişi yola gidiyoruz diye çete mi olduk" gibi ifadeler kullandı.

Olayın ardından paylaşımları yaptığı tespit edilen Sadık Yıldırım kısa süre içerisinde yeniden yakalanıp gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada ise 2 ruhsatlı silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tutuklanma #izmir polis tehdit #sadık yıldırım
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