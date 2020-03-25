Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Koronavirüsle mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "dayanışma" kampanyasına Ege İhracatçı Birlikleri'nden destek geldi.

Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
25 Mart 2020 Çarşamba 12:43

İkinci Dünya Savaşı sonrasında insanlığı tehdit eden en büyük salgınla karşı karşıya olduğumuza dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi bu salgından insanlığın en az kayıpla kurtulması için dayanışmanın çok büyük olduğunun altını çizdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "dayanışma" çağrısını çok olumlu ve doğru bir adım olarak nitelendiren Eskinazi, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin 30 ilçe belediyemiz ve muhtarlarımızla ihtiyacı ortaya koyacak çalışmayı yapması sonrasında bizde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ederek bu süreçte salgından olumsuz etkilenmemeleri için herkesi dayanışmaya katılmaya davet ediyoruz" dedi.

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