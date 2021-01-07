Üzerinden sahte polis kimliği çıktı

Güzelbahçe'de üzerinden sahte polis kimliği çıkan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Günay A'nın (22) kullandığı motosiklet, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Seferihisar kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ile beraberindeki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Günay A, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Günay A'nın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.