Uzlaşma kültürü İzmir'den başlıyor

CHP İl Yönetimi'ni kabul eden AK Parti İl Başkanı Sürekli, 'İzmir'den başlayarak uzlaşma kültürü çerçevesinde hep birlikte hizmet edeceğiz. Ulusal siyasete İzmir'den katkıda bulunacağız. Hep beraber İzmir'e hizmet edeceğiz' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Partili mevkidaşı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret ederek, "Biz siyasetin halka hizmet için olduğunun bilincindeyiz. Ülkemize hizmet için yapılan görevler. Siyasi partiler farklı olabilir. Düşünceler farklı olabilir. Ama asıl olan ülkemize, devletimize ve yaşadığımız kente hizmet etmektir. Bundan sonra artık hizmet odaklı çalışmak gerektiğini düşünüyoruz" dedi. AK Partili Kerem Ali Sürekli ise CHP'ye ziyaret için teşekkür ederek, "İzmir'den başlayarak uzlaşma kültürü çerçevesinde hep birlikte hizmet edeceğiz. Ulusal siyasete İzmir'den katkıda bulunacağız. Hep beraber İzmir'e hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hizmet zamanı geldi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Eski İl Başkanı Aydın Şengül'den koltuğu devralan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 31 Mart seçiminin ardından yapılması planlanan ziyaret İstanbul'daki seçimin iptal edilmesinin ardından 23 Haziran'ın ardından yapılması kararlaştırılmıştı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir'e yapılacak her harekette AK Parti'ye başarılar dilemek için burada olduklarını ifade ederek, "Sayın Başkanımız göreve geldiğinde ben kendisini arayıp tebrik etmiştim. Hayırlı olsun dileklerimi iletmiştim. Ancak ziyaretimizi yapmak bugüne nasip oldu. Biz siyasetin halka hizmet için olduğunun bilincindeyiz. Siyasi partiler farklı olabilir. Düşünceler farklı olabilir. Ama asıl olan ülkemize, devletimize ve yaşadığımız kente hizmet etmektir. Yakın zamanda bir seçim atlattık. Bundan sonra artık hizmet odaklı çalışmak gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Görevimizi hakkıyla yapmalıyız

Cumhuriyet ve demokrasinin en önemli kazanımlarından birinin çok partili hayata geçmek olduğunu belirten Yücel, şöyle konuştu: "Çok partili hayata geçiş siyasi partiler arasında bir hizmet yarışı doğurdu. Bu yarışı sadece seçim dönemlerinde sürdürmek önemli değil. Asıl olan seçimden sonraki süreçlerde yaşadığımız kente ve ülkemize hizmet edebilmek için bu mücadeleyi sürdürmek çok önemli ve değerli. Bugün CHP olarak yerelde iktidarız, yarın Adalet ve Kalkınma Partisi olabilir başka bir parti yerelde iktidar olabilir. Ancak önemli olan halkımızın bize vermiş olduğu iktidar ya da muhalefet görevini hakkıyla yapabilmek önemlidir. Ortak bir akılla kentimize ne katabiliriz. Ne verebiliriz. Genel siyasetin bir takım dengelerinden bağımsız olarak kentimize nasıl hizmet edebiliriz. Bunu önemsiyor ve tartışıyoruz."

Yapıcı eleştiriler yönelteceğiz

Yücel'in ardından konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise ziyaretleri için CHP İl Teşkilatına teşekkür etti. İl başkanı olarak atanmasının ardından uçaktayken Yücel'in faksının eline ulaştığını söyleyen Sürekli, "Sonradan telefonla da tebrik ettiler. Bu çok iyi bir başlangıçtı. Ekibine ve başkana teşekkür ediyorum. İzmir'e yeni bir sayfa açacağız. Önümüzde 4 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemi hem genel hem yerelde iyi değerlendirmemiz lazım. Başkanımızın iyi niyetine, dileklerine katılıyoruz. Biz genelde iktidarız. Yerelde uzun yıllardır İzmir'de muhalefetiz. Vatandaşımız, milletimiz memleketimiz için icraatlarını gerçekleştireceğiz. CHP icraatlarını yapacak biz takipçisi olacağız, yapıcı eleştirilerimizi yönelteceğiz. Daha iyi nasıl olur onu söyleyeceğiz. Eksik olan yanlış olan bir şey varsa söyleyeceğiz. Yeni sayfayı İzmir'le de sınırlı tutmuyoruz" ifadelerini kullandı. n Doğancan Bingöl

Ankaya'ya birlikte gideriz

İzmir'den başlayarak uzlaşma kültürüyle çalışmalara devam edeceklerini belirten Sürekli, şunları söyledi: "İstanbul, Ankara'da CHP yereli devraldılar. İzmir'den başlayarak uzlaşma kültürü çerçevesinde hep birlikte hizmet edeceğiz. Ulusal siyasete İzmir'den katkıda bulunacağız. Hep beraber İzmir'e hizmet edeceğiz. Genel iktidarın İzmir'e yönelik projelerini birlikte takip edeceğiz. Ankara'da bizim ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Tarım bakanımız, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz var. Bizi temsil ediyorlar. Sayın başkanım; sayın Büyükşehir Belediye Başkanıyla birlikte talepler noktasında bize her zaman ulaşabilirsiniz. Birlikte Ankara'ya gidebiliriz, bakanlara ulaşabiliriz. İzmir'e ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Bey'in bir söylemi vardı; 'şimdi tartışmayalım, gerginlik oluşturmayalım, seçime 6 ay kala atmosfere gireriz, yarışırız, gerekirse kavga ederiz. Bunları 6 ay kala başlatalım. Bunun dışında kalan süreyi üreterek geçirelim' derdi. Ben de buna katılıyorum. İzmir için Türkiye için birlikte yol alalım."