Uzman çavuş canına kıydı

Karşıyaka'da, Deniz Piyade Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Yasin S.(26), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Uzman çavuş canına kıydı
20 Ocak 2020 Pazartesi 14:42

Yasin S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, dün saat 02.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Atatürk Anıtı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Piyade Uzman Çavuş Yasin S., sahil kenarına gelerek burada bir süre vakit geçirdi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yasin S., beylik tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasin S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. 

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