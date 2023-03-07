Uzman çavuş, kavga ettiği 2 kardeş tarafından öldürüldü

İzmir'in Foça ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten (32), kavga ettiği komşuları Canali Y. (32) ve Salih Y. (26) kardeşler tarafından, tüfekle bacağından, sopayla da başına vurularak öldürüldü.

Olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Foça ilçesi Bağarası Kazım Dirik Mahallesi'nde meydana geldi. Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten ile bir süredir husumetli olduğu komşuları Canali ve Salih Y. kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Canali Y. evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü. Canali Y., evli ve 1 çocuk babası Özten'e ateş etti. Kardeşi Salih Y. ise bacağından yaralanan Özten'in başına elindeki sopayla vurdu. Özten, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Serkan Özten, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kardeş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Özten'in cenazesi incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

Serkan Özten'in cenazesinin, memleketi Çorum’un Pembecik köyü Akşemseddin Camii'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.