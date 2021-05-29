DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
0
ÜNLÜ SUNUCUDAN ACI HABER
ÜNLÜ SUNUCUDAN ACI HABER
0
EMZİREN ANNELER DİKKAT!
EMZİREN ANNELER DİKKAT!
0
GÜLÜMSETEN DİYALOG
GÜLÜMSETEN DİYALOG
0

Uzmanlar uyardı: Deniz patlıcanları aşırı avlanmamalı çünkü...

İzmir gibi sahil kentlerinden belirlenen tarihte ve kotada avlanan deniz patlıcanı, Çin başta olmak üzere Kore'ye de ihraç edilirken, ülke ekonomisine 30 milyon dolar civarında gelir sağlıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz patlıcanlarının, 'denizlerin akciğeri' olduğunu vurgulayıp, kumdaki ağır metalleri arıttığı için denizi temizlediğini söyledi

Uzmanlar uyardı: Deniz patlıcanları aşırı avlanmamalı çünkü...
29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00

Türkiye'nin temiz deniz sularında doğal yollarla yetişen deniz patlıcanı, özellikle Çin mutfağında önemli yer tutuyor. Yıllık 2 bin ton av kotası bulunan ürün, her sene belirlenen tarih aralığı ve alanlarda avlanabiliyor. Ürün, kurutularak, Çin ve Kore'ye ihraç ediliyor.

Deniz patlıcanını öneminden bahseden Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasa dışı veya aşırı avlanmasına karşı ciddi önlemler aldığını söyledi. Deniz çayırı ile deniz patlıcanının, 'denizlerin akciğeri' olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, deniz ekosistemini ayakta tuttuğunu vurguladı. Yaşar, "İki büyük önemi var. Birincisi; denizin dibini temizler. Kumdaki ağır metaller olmak üzere her şeyi alırlar. Deniz tabanını güzelce temizlerler. İkincisi; ekonomik değeridir. Zaten denizler kirli. Aşırı avlanması durumunda her yönden kaybedeceğiz. Hem deniz kendini temizleyemeyecektir. Ayrıca yok olursa bu ürün ekonomik anlamda da kayıp yaşanacaktır. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı çok ciddiye alıyor bu işi" diye konuştu. 

Deniz patlıcanı avcılığı yapanlara da çağrıda bulunan Prof. Dr. Yaşar, "Kesinlikle devletin gösterdiği yerler ve miktarlar dışında kesinlikle avlanılmamalı. Çünkü altın yumurtlayan tavuk olsa o tavuğu kesersiniz, hiçbir şey kalmaz. Çok kıymetli bir canlı. Hem ekonomik açıdan hem de doğaya faydası açısından önemli bir canlı" dedi.

'DENİZLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ'

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ise ürünün kasım ayından başlayıp, nisan ayına kadar avcılığının serbest olduğunu aktararak, "Deniz patlıcanında eskiden yasa dışı avcılık çok yapılıyordu. Bakanlığımız kota sistemini çıkardı. Böylelikle yasak avcılığın önünü kesti. Artık ürünün avcılığı bakanlığın izniyle yapılabiliyor. Dalgıçlar deniz dibine inerek uygun boydakileri avlıyor. 1 tane deniz patlıcanı, su altındaki 350 kilo kumu, ağır metallerden arındırıyor. Denizlerde çevre kirliliği malum, hor kullanıyoruz. Marmara'da müsilaj olayı da ortada. Eğer bakanlığımız bu yasağı getirmeseydi. Ege Denizi'nde de sorunlar yaşayabilirdik. Sürdürülebilir bir deniz yaşamı için denizlerimize sahip çıkmalıyız" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #deniz patlıcanı #deniz
Önceki Haber
Balık tutmaya gitmişti. Acı olay!
Sonraki Haber
Mide ameliyat sonrası ölümde, doktor için 6 yıl hapis istendi
Mide ameliyat sonrası ölümde, doktor için 6 yıl hapis istendi
Mide ameliyat sonrası ölümde, doktor için 6 yıl hapis istendi
0
Soyer: Kozak Yaylası'nın meralarını üreticiye bıraksınlar
Soyer: Kozak Yaylası'nın meralarını üreticiye bıraksınlar
0
İzmir Operası Mavişehir’de yükseliyor
İzmir Operası Mavişehir’de yükseliyor
0
İzmir'de bir kişiyi para vermediği için yaraladılar
İzmir'de bir kişiyi para vermediği için yaraladılar
0
Buca Metrosu inşaatı için ilk adım atıldı
Buca Metrosu inşaatı için ilk adım atıldı
0
Üç başkan İzmir'in Çernobili'nde
Üç başkan İzmir'in Çernobili'nde
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.