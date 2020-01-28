"Uzun Zaman Önce"ye Dublin'den ödül

Cihan Sağlam'ın yazıp yönettiği "Uzun Zaman Önce", uluslararası prömiyerini yaptığı 8. Silk Road Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü.

"Uzun Zaman Önce"ye Dublin'den ödül
28 Ocak 2020 Salı 13:55

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, başrol oyuncusu Onur Dikmen "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi. Film, doğup büyüdükleri Anadolu kasabasında, taş ocağı sahibi otoriter babalarının gölgesinde yaşayan iki kardeşi ve suç ortağı oldukları cinayetin ardından yaşananları konu alıyor. Geçen yıl Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu", "Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali"nde de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerini kazanan "Uzun Zaman Önce"nin oyuncu kadrosunda ayrıca Ümit Çırak, Esra Bezen Bilgin, Zeynep Kaçar, Sevinç Erbulak ve Murat Garipağaoğlu yer alıyor. Cenk Özçelik ve Cihan Sağlam'ın yapımcılığını üstlendiği filmin Türkiye'de mayıs ayında gösterime girmesi planlanıyor.

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