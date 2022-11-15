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Uzundere'de kentsel dönüşüm tepkisi!

Uzundere'de kentsel dönüşüm tepkisi!
15 Kasım 2022 Salı 15:01

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Uzundere ile Yurtoğlu mahallelerinde 11 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, verilen sözlerin askıda kaldığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da çağrı yapan Uslu, "Uzundere'nin bitirilemeyen, kangren olan bu dönüşümü için lütfen yetkiniz dahilinde konuya el atın" dedi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm sözlerinin yerine getirmediğini öne sürerek basın açıklaması yaptı. Uzundere ve Yurtoğlu mahallesi sakinlerinin katılımıyla 'Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapılan açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Uzundere'deki kentsel dönüşüm konusuna el atması talep edildi.

Uslu, "Bu alanda Cumhuriyet Halk Parti'li yerel yönetim, Türkiye'ye örnek olacak İzmir'in en büyük kentsel dönüşümünü yapacaklarını ilan etti. Bu dönüşümün 10 yıldır yapılması için çaba gösteren, sesini duyurmaya çalışan İzmirliler olarak çok zorlu mücadele verdik. Büyük çabalar sarf ettikten sonra önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 744 konut ve 73 iş yerini yapıp komşularımıza teslim etti. Devamı gelsin diye bütün uğraşlarımız bu süreçte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahallemize gelerek, dönüşüm alanında milyonluk spor kompleksi temelini attığı güne kadar sonuçsuz kaldı. Mahalle sakinleri olarak kendisine sesimizi duyurduk ancak o gün bize devletin yapması yönünde bir ifadesi oldu. Bu konuda çok net olduklarını da belirtti. O gün Kılıçdaroğlu'nun yanındaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 'Her şeye rağmen biz sizin yanınızdayız. Biz yapacağız' dedi. 10 yıldır burada dönüşüm bekleyen bizler, bu kadar bekledikten sonra 1 yıl daha beklemeyi göze aldık" dedi.

'HESABINI KİM VERECEK?'

Verilen sözlerin, üzerinden 13 ay geçmesine rağmen yerine getirilmediğini, mahallenin bir kısmının yıkılıp diğer kısmının ise bırakılmasıyla ikiye bölündüğünü dile getiren Uslu, "'Örnek proje' diye yola çıktığınız işi neden bitirmek için somut adımlar atıp, bitirmiyorsunuz? Geçen hafta İzmir'de tekrar bir deprem oldu. Bu deprem gerçeği ortadayken İzmir Büyükşehir Belediyesi neden halen bekliyor? Allah korusun, ciddiye alınmamız için yıkıcı bir depremde birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Böyle bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.

'BİZLERİ DAHA FAZLA MAĞDUR ETMEYİN'

Kentsel dönüşümde yaşanan sorun nedeniyle Bakan Kurum'a çağrıda bulunan Uslu, "Uzundere'nin bitirilemeyen, kangren olan bu dönüşümü için lütfen yetkiniz dahilinde konuya el atın. Bizleri burada daha fazla mağdur etmeyin. Devletimizden beklentimiz, budur. İzmir'de hem iktidar hem ana muhalefet partisi, her gün basın açıklamaları yaparak, kentsel dönüşümü gündemlerine almalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümün iyi gittiğini ve de yapıldığını söylüyor. Uzundere'de bizim yaşadığımız korku ve eziyet nedir? Her depremde can korkusu yaşadığımızı daha kaç kere söyleyelim? Yetkililere sesleniyoruz; Uzundere'ye gelsinler. 11 yıldır onlara göre devam eden ama bir türlü bitmeyen dönüşüme yerinde baksınlar. Uzundere'de kentsel dönüşüm bekleyenler olarak 'Artık sesimizi duyun ve yaşadığımız sıkıntıya çare olun' diyoruz. Bizleri her deprem sonrası siyaset malzemesi yapmayın. Eğer bir şey yapacaksanız, burada bir türlü bitmeyen dönüşümü tamamlayın" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #uzundere #kentsel dönüşüm
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