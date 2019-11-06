Uzundere konutlarında indirim yapıldı

Büyükşehir Belediyesi,ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıları da dikkate alarak, Uzundere Toplu Konutları'nın fiyatlarında, bir önceki ihaleye göre yüzde 9 indirime gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Toplu Konutları'nda bulunan 263 daire için 2. kez ihaleye çıkıyor. Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik sıkıntıları ve durma noktasına gelen inşaat sektörünün durumunu da dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, yeni ihale için konut fiyatlarında güncelleme yaparak yüzde 9 oranında indirime gerçekleştirdi.

İlk ihale 28 Kasım'da

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için fırsat yaratan İzmir Büyükşehir Belediyesi, önceki ihalede 3+1 120 metrekare alana sahip daireler için 207.000-252.000 TL arasında fiyat belirlediği konutları, yeni ihalede 187.000-232.000 TL arasında fiyatla satılacak. Uygun kredi olanaklarının da sunulduğu konutların ihaleleri 28 Kasım 2019 ve 05 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konutlardan almak isteyen vatandaşlar, ihale giriş belgelerini ve şartnameleri; konutların özelliğine göre satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranında teminat bedeli ödeyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Mesken Şube Müdürlüğü'nden temin edebilirler.