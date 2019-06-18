Uzundere'nin suyu çıkmadı Menemen'e göz diktiler

Karabağlar Uzundere Köyü'nde Jeotermal Enerji Santrali (JES) açma girişimi, köylülerin tepkisiyle sona eren Adem Petrol'ün, Menemen'deki girişimine de Menemen Belediyesi, Ziraat Odası ve köy muhtarı dava açtı. Yerleşim yeri içine açılması planlanan jeotermal kaynak insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor

HALİL ÖZCAN - Karabağlar Uzundere Köyü'nde Jeotermal Enerji Santrali (JES) açma girişimi, köylülerin tepkisiyle sona eren Adem Petrol'ün, Menemen'deki girişimine de Menemen Belediyesi, Ziraat Odası ve köy muhtarı dava açtı. Yerleşim yeri içine açılması planlanan jeotermal kaynak insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor



Adem Petrol isimli şirket, geçen yıl Karabağlar Uzundere Köyü'nde Jeotermal Enerji Santrali (JES) açmak için Valilik'ten 'ÇED gerekli değildir' raporu alıp hızla çalışmalara başlamıştı. Bunun üzerine çevre dernekleri ve köylüler olaya sert tepki gösterdi. Açılan davalar sonuçlandı ve JES kurulamadan şirket malzemesini toplayıp alandan çıktı. Burada başarılı olamayan şirket, bu defa Menemen'in Yahşelli Köyü'nde jeotermal kaynak aramak için başvuru yaptı. Şirketin başvurusunu değerlendiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Uzundere'de olduğu gibi 'ÇED gerekli değildir' raporu verdi. Şirket, kaynak arama çalışmalarına henüz başlamadı. Çalışmanın başlamasını beklemeyen Menemen Belediyesi, Ziraat Odası ve Yahşelli Köyü Muhtarı Ali Uyar, İzmir Valiliği'ne dava açarak çalışmanın başlamadan durdurulmasını talep etti. Açılan davaya, jeotermal kaynak açmak isteyen Adem Petrol isimli şirket de dahil edildi. Dava dilekçesinde, Menemen Çevre ve Dayanışma Platformu'nun desteğiyle yaklaşık 20 avukata vekalet verildi.

Pompalarla çevrili

İki adet jeotermal kaynak araması yapılacak alan, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre 'Kentsel Gelişme Alanı' içerisinde kalıyor ve kaynak arama alanına en yakın yerleşim yeri yaklaşık 50-60 metre uzaklıkta. Tesise en yakın hastane kuş uçuşu 820 metre uzaklıktaki Menemen Devlet Hastanesi. Alan, yaklaşık 150 metre mesafedeki İZSU içme suyu pompaları ile çevrili. Faaliyet alanı Yahşelli içme suyu şebekesi ve iletim hattı uygulama projesi kapsamında kalıyor.

Hukuka aykırı

Davaya müdahil olan avukatlar tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu gereği yakın mesafede yer alan zeytinlikler nedeniyle jeotermal faaliyet hukuka aykırı. Avukatlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 'ÇED gerekli değildir' kararının ulusal çevre koruma mevzuatına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve hukuka aykırı olduğunu da savunuyor. Davacılar, İzmir Valiliği'nin 'ÇED gerekli değildir' kararının açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanmasının dönüşümü olanaksız zararlar doğuracak olması nedeniyle öncelikle idarenin savunması alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasını istedi.

Davacı olan Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl de yaptığı açıklamada, "Jeotermal enerji santrallerinin zararlarını Aydın ve daha bir çok yerde gördük. Zeminden çıkan tortuyu ne yapacaklar? Menemen ovası tarımsal sit alanımda bir ova. Doğaya, tarım arazilerine zarar vermeyecek enerji kaynağı bulsunlar. Tarıma zarar verecek santral istemiyoruz" dedi.