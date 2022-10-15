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Uzundere trafiğine yeni nefes

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uzundere trafiğine nefes aldıracak alternatif yolu ilçeye kazandırdı

Uzundere trafiğine yeni nefes
15 Ekim 2022 Cumartesi 10:56

Bu kapsamda Uzundere Cemevi önündeki 3698 Sokak'tan, Gaziemir Evka 7 ve çevreyolu yönüne giden 3962/30 Sokak'a doğru, 500 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde yeni bir yol açıldı. Yolun kaldırım ve bordür düzenlemesi de gerçekleştirildi. Böylece Uzundere ve TOKİ Konutları'ndaki vatandaşların şehir merkezine ya da çevre yoluna ulaşmak için önemli bir ulaşım alternatifleri oldu.

Yolun son halini inceleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine yapılması gereken ayrıntılı işlerle ilgili çeşitli talimatlar verdi. Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan ve dar sokakları bulunan Uzundere'nin trafiğine yeni bir soluk aldıracak bu yolun kullanıma açıldığını belirten Başkan Selvitopu, "Özellikle cenaze günlerinde, cemevi önünde ve buraya bağlanan sokaklarda trafik keşmekeşliği oluyordu. Şimdi bu sorun ortadan kalkacak. Dileyen vatandaşlar köy meydanına girmeden, doğrudan bu yolu kullanabilecek. Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kısa sürede yolun etrafındaki çevre düzenlemesini de yapacak. Bu yolun Uzundere'deki vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


 

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