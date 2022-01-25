Uzundere’de üçüncü etap için imza atılacak

Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda bin 422 bağımsız birimi kapsayan üçüncü etapta yapım çalışmaları başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 28 Ocak’ta belediye şirketi İZBETON ile protokol imzalayacak. Aynı gün proje kapsamında bölge halkının hizmetine sunulacak, içinde kreş, etüt merkezi ve kütüphanenin bulunduğu sosyal tesislerin de temeli atılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent vizyonu doğrultusunda belediye şirketi İZBETON’un ihale sürecine dâhil olmasıyla kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Yüzde 100 uzlaşı, yerinde dönüşüm ve “belediyenin güvencesi ve garantörlüğü” ilkeleriyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar’daki 32 hektarlık Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda bin 422 bağımsız birimi kapsayan üçüncü etabın yapım çalışmaları için 28 Ocak’ta İZBETON ile sözleşme imzalayacak. Aynı gün kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölge halkının hizmetine sunulacak, içinde kreş, etüt merkezi ve kütüphanenin bulunduğu sosyal tesislerin temeli de atılacak. Binanın 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

20 bin 600 haneyi etkiliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentsel dönüşüm projelerinde yavaşlayan süreci İZBETON’un yapım ihalelerine katılmasını sağlayarak hızlandırdıklarını ifade ederek “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle yapım ihalelerinde teklif alınamıyordu. İZBETON aracılığı ile bu tıkanmayı aştık. Örnekköy ve Gaziemir Aktepe Emrez dönüşüm alanlarında yaklaşık bin 300 konutun yapımı için İZBETON ile protokol imzaladık. Şimdi de Uzundere’de üçüncü etap için masaya oturacağız” dedi. İzmir’in tam altı bölgesinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde daha güvenli konutlar, daha sağlıklı sosyal alanlar ve daha güzel bir yaşamı hedeflediklerini söyleyen Başkan Soyer, “Uzundere’de yapacağımız ve içinde kreş, etüt merkezi ve kütüphanenin bulunacağı Belediye Hizmet binasını bölgenin çocukları, gençleri ve kadınlarının hizmetine sunacağız. Biz kentsel dönüşümden sadece binaların dönüşümünü anlamıyoruz. Bölgede sosyal ve toplumsal değişimi de hedefliyoruz. Bir taraftan da altyapıyı yenileyerek daha konforlu mahalleler oluşturuyoruz. Altı bölgede toplam 248 hektar alanda yaklaşık 20 bin 600 hane yerinde dönüşümle aynı zamanda altyapısı yenilenmiş yaşam alanlarına kavuşacak” dedi.

3 bin 800 bağımsız birim olacak



Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda birinci ve ikinci etabı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 744 konut ve 73 işyeri olmak üzere 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etti. Dördüncü etapta ise hak sahipleri ile sözleşme imzalanarak tapu devirleri yapıldı, kura çekim hazırlıkları devam ediyor. Uzundere’de etaplar halinde süren proje tamamlandığında toplamda 3 bin 800 birim konut, ticaret, ofis ve otel kompleksi olacak. Proje kapsamında bölge iki sosyal kültürel merkez ve açık pazar alanı, yaklaşık 67 bin metrekare büyüklüğünde rekreasyon alanı ve yeşil alan, 81 bin metrekare yol ve otopark alanı kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bölgenin altyapısını da etaplar halinde yeniliyor. Doğalgaz, elektrik, dere ıslahı, yağmursuyu, kanalizasyon, içme suyu, peyzaj ve yol uygulama projeleri hazırlanarak ilgili kurumlardan onaylar alındı. Doğalgaz için gerekli imalatları yapan Büyükşehir Belediyesi, birinci etapta üst dere kolu ıslahı, yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yapımını da tamamladı.